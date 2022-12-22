Двое погибли при обстреле здания в Донецке, где был ранен Рогозин

Двое погибли в результате обстрела здания гостиницы в Донецке, где был ранен экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом 22 декабря сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Ребята, которые находились рядом, — двое — погибли», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев.Live».

Он добавил, что Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко — в удовлетворительном состоянии.

Ранее в этот же день Рогозин предположил, что кто-то «слил» информацию о его местонахождении. По его словам, гостиницу, где они находились, восемь лет никто не обстреливал.

Также он сообщил, что выше правой лопатки ему вошел металлический осколок размером 3 на 4 мм. В связи с этим ему предстоит операция.

Рогозин был ранен накануне при обстреле Ленинского района Донецка со стороны украинских войск. Также получили ранения различной степени тяжести еще несколько человек.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места обстрела ВСУ, где были ранены Рогозин и Хоценко.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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