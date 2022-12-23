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Сын опроверг информацию об ухудшении состояния Рогозина

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Фото: соцсети
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Информация об ухудшении состояния здоровья экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина после полученного в Донецке ранения не соответствует действительности. Об этом в среду, 23 декабря, сообщил его сын Алексей.

«Бьют сюда, ровно в нашу точку»
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Он отметил, что анонимные каналы публикуют ложную и спекулятивную информацию.

«Информация о том, что состояние Дмитрия Олеговича Рогозина ухудшается, не соответствует действительности. О состоянии других пострадавших, получивших осколочные ранения, пока говорить рано», — написал Алексей Рогозин в Telegram-канале.

По его словам, все, кто пострадал 21 декабря в результате обстрела украинских войск в Донецке, находятся под наблюдением высококвалифицированных донецких и ростовских врачей.

Ранее в этот день в СМИ появилась информация о нахождении Рогозина в тяжелом состоянии.

Вечером 21 декабря украинские войска открыли огонь по гостинице в Донецке, где на тот момент у бывшего главы «Роскосмоса» проходила встреча с председателем правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталием Хоценко и другими лицами. В результате обстрела погибли два человека, в том числе один из помощников Рогозина.

Хоценко и Рогозин получили различные травмы. Врачи диагностировали у последнего ранение в спину, металлический осколок размером 3 х 4 мм вошел выше правой лопатки. В конечном итоге специалисты пришли к выводу, что попавший осколок мины неизвлекаем.

22 декабря сало известно, что Рогозина перевезут в Москву, где состоится консилиум о дальнейшей медпомощи пострадавшему.

По мнению бывшего гендиректора «Роскосмоса», информация о его местонахождении была «слита» Киеву. Он указал, что ВСУ нанесли тогда несколько высокоточных ударов по зданию.

Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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