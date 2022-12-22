Пострадавшего при обстреле Рогозина перевезут на лечение в Москву

Экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина доставят Москву, где состоится консилиум о дальнейшей медпомощи пострадавшему при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил «Известиям» его помощник.

«Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность», — отметил он.

Вечером 21 декабря украинские войска открыли огонь по гостинице в Донецке, где на тот момент у бывшего главы «Роскосмоса» проходила встреча с председателем правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталием Хоценко и другими лицами. В результате обстрела погибли два человека, в том числе один из помощников Рогозина.

Хоценко и Рогозин получили различные травмы. Врачи диагностировали у последнего ранение в спину, металлический осколок размером 3 на 4 мм вошел выше правой лопатки. В конечном итоге специалисты пришли к выводу, что попавший осколок мины неизвлекаем.

По мнению бывшего гендиректора «Роскосмоса», информация о его местонахождении была «слита» Киеву. Он указал, что ВСУ нанесли тогда несколько высокоточных ударов по зданию.

Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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