Помощник рассказал о состоянии раненого Рогозина

У экс-руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина одно проникающее ранение. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил его помощник Дмитрий Струговец.

«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника», — сказал он журналистам.

По его словам, осколок чудом не задел легкое. Также у Рогозина контузия. Других ранений у него нет.

Накануне Алексей Рогозин сообщил, что информация об ухудшении состояния здоровья его отца после полученного в Донецке ранения не соответствует действительности.

Пострадавшие 21 декабря в результате обстрела украинских войск в Донецке находятся под наблюдением высококвалифицированных донецких и ростовских врачей, добавил он.

Вечером 21 декабря украинские войска открыли огонь по гостинице в Донецке, где на тот момент у бывшего главы «Роскосмоса» проходила встреча с председателем правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталием Хоценко и другими лицами.

В результате обстрела погибли два человека, в том числе один из помощников Рогозина.

Хоценко и Рогозин получили ранения. В конечном итоге медики пришли к выводу, что ранивший Рогозина осколок мины неизвлекаем.

По мнению бывшего гендиректора «Роскосмоса», информация о его местонахождении была «слита» Киеву. Он указал, что ВСУ нанесли тогда несколько высокоточных ударов по зданию.

Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».