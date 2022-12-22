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Раненного в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших при обстреле украинскими войсками гостиницы в Донецке были доставлены в военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил 22 декабря «Известиям» его помощник.

По его словам, в настоящее время медики осматривают пострадавших и оказывают им необходимую помощь.

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«Еще несколько раненых военных советников продолжают находиться в медицинских учреждениях ДНР, их состояние стабилизировано, но врачи пока не дают разрешение на их транспортировку», — добавил он.

Вечером 21 декабря украинские войска нанесли удар по гостинице в Донецке, где на тот момент у Рогозина проходила встреча с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и другими лицами. В результате обстрела погибли два человека.

Хоценко и Рогозин получили ранения. Врачи диагностировали у бывшего главы «Роскосмоса» ранение в спину, металлический осколок размером 3 на 4 мм вошел выше правой лопатки. Его помощник отмечал, что по выводу врачей попавший осколок мины неизвлекаем.

По мнению Рогозина, информация о его местонахождении была «слита» Киеву. Он указал, что украинские боевики нанесли тогда несколько высокоточных попаданий по зданию.

11 ноября стало известно, что Рогозин возглавил инспекторскую группу под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в республиках Донбасса. Она действует как добровольческое подразделение.

Спецоперация России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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