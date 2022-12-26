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Политика
Песков указал на продвижение в вопросе реализации зерновой сделки

Песков указал на продвижение в вопросе реализации зерновой сделки

Песков: проблема с экспортом удобрений из РФ в полной мере не решена, однако есть достижения
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Фото: Global Look Press/XinHua/Turkish Defense Ministry
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На сегодняшний день проблема с экспортом удобрений из России в полной мере не решена, при этом есть существенное продвижение в этом вопросе. Об этом рассказал 26 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Он указал, что для начала экспорта российских удобрений предпринимают шаги как сама Москва, так и Турция вместе с ООН.

«Пока в полной степени проблема не решена, хотя есть существенные достижения. Еще предстоит кое-чего сделать», — сказал Песков в эфире Первого канала.

19 декабря генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил о получении разрешения на вывоз грузов российских удобрений, застрявших в портах Нидерландов, Бельгии и Эстонии. Он также заверил, что ООН продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ.

16 декабря Евросоюз одобрил разморозку российских активов физических лиц и компаний, занятых в российской торговле зерном и удобрениями. Там указали, что санкции против России не направлены ​​против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и РФ.

За день до этого канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Евросоюз не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений. Он отметил, что экспорт важен для продовольственной безопасности в мире.

Также в ноябре Великобритания, Евросоюз и США ослабили санкции против России в области сельского хозяйства, чтобы облегчить процесс попадания российского продовольствия и удобрений на рынки развивающихся стран для недопущения голода в мире.

Еще в сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что в морских портах Евросоюза сегодня скопилось 300 тыс. т российских удобрений. Причиной этому стали западные санкции.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. 18 ноября зерновая сделка была продлена еще на 120 дней.

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