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ООН пообещала устранять препятствия для экспорта зерна и удобрений из России

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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ООН продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил на пресс-конференции Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

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«Мы продолжим круглосуточно прилагать усилия для поддержки полной реализации этих инициатив (зерновой сделки. — Ред.), уточняя исключения для продуктов питания и удобрений в рамках различных санкционных режимов, устраняя косвенные препятствия и добиваясь большей эффективности реализации черноморской зерновой инициативы с целью увеличения объема грузов, вывозимых из портов Украины», — сказал Гутерриш.

Он добавил, что экспорт российской пшеницы увеличился в три раза. Между тем, по его словам, из черноморских портов Украины отправлено более 14 млн т украинского зерна и других продуктов питания.

«Больше всего пшеницы в рамках черноморской зерновой инициативы отправлено в развивающиеся страны. Сюда относится около 380 тыс. т, доставленных Всемирной продовольственной программой для поддержки текущих гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Сомали и Йемене», — заверил генсек.

16 декабря замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, зерновая сделка нуждается во внесении коррективов, без которых Москва не видит в ней смысла. Он отметил, что первая часть сделки, которая касается экспорта украинского зерна, выполняется, а вторая — о беспрепятственном доступе российской сельхозпродукции — не так, как следует. Он также сообщил о том, что через несколько дней проведет разговор по зерновой сделке с представителем ООН Ребекой Гринспан.

За день до этого канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Евросоюз (ЕС) не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений. Он отметил, что экспорт российского зерна и российских удобрений важен для продовольственной безопасности в мире. При этом лучше всего перевозить большие объемы морским путем.

В ноябре Великобритания, ЕС и США ослабили санкции против России в области сельского хозяйства, чтобы облегчить процесс попадания российского продовольствия и удобрений на рынки развивающихся стран для недопущения голода в мире. В их совместном заявлении отмечается, что под цели антироссийских санкций не подпадает продовольственный сектор или удобрения.

Вершинин тогда рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. 18 ноября зерновая сделка была продлена еще на 120 дней.

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