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Гутерриш сообщил о получении разрешения на вывоз удобрений РФ из ряда портов ЕС

Гутерриш: получено разрешение на вывоз удобрений РФ из портов Нидерландов, Бельгии и Эстонии
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о получении разрешения на вывоз грузов российских удобрений, застрявших в портах Нидерландов, Бельгии и Эстонии. Об этом он сказал в понедельник, 19 декабря, на пресс-конференции.

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Гутерриш напомнил, что в ноябре из Нидерландов в Мозамбик направилось судно с российскими удобрениями, которые затем по земле будут доставлены в Малави.

«На данный момент также завершены инспекции других грузов в Роттердаме, Антверпене и Эстонии, разрешение на их вывоз уже получено», — сказал он.

Кроме того, генсек ООН сообщил, что Латвия согласилась на вывоз 190 тыс. т удобрений РФ, инспекции уже проводятся.

Он также заверил, что ООН продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ.

Ранее, 16 декабря, Евросоюз (ЕС) одобрил разморозку российских активов физических лиц и компаний, занятых в российской торговле зерном и удобрениями. Отмечается, что санкции против России не направлены ​​против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и РФ.

15 декабря канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Евросоюз не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений. Он отметил, что экспорт важен для продовольственной безопасности в мире. При этом лучше всего перевозить большие объемы морским путем.

В ноябре Великобритания, ЕС и США ослабили санкции против России в области сельского хозяйства, чтобы облегчить процесс попадания российского продовольствия и удобрений на рынки развивающихся стран для недопущения голода в мире. В их совместном заявлении отмечается, что под цели антироссийских санкций не подпадает продовольственный сектор или удобрения.

Тогда же газета Politico сообщила, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд. Согласно внутреннему документу ЕК, большая часть из них находится в Бельгии — €50 млрд.

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