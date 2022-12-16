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ЕС разморозил занятые в торговле зерном и удобрениями активы компаний

ЕС одобрил разморозку российских активов физлиц и компаний, занятых в торговле зерном и удобрениями
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Евросоюз (ЕС) одобрил разморозку российских активов физических лиц и компаний, занятых в российской торговле зерном и удобрениями. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщается в пресс-релизе совета ЕС.

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Отмечается, что санкции против России не направлены ​​против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и РФ.

«Принято решение ввести новое отступление, позволяющее размораживать активы и средства и экономические ресурсы, доступные определенным лицам, которые играли значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в список», — говорится в документе.

15 декабря канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Евросоюз не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений. Он отметил, что экспорт российского зерна и российских удобрений важен для продовольственной безопасности в мире. При этом лучше всего перевозить большие объемы морским путем.

В ноябре Великобритания, ЕС и США ослабили санкции против России в области сельского хозяйства, чтобы облегчить процесс попадания российского продовольствия и удобрений на рынки развивающихся стран для недопущения голода в мире. В их совместном заявлении отмечается, что под цели антироссийских санкций не подпадает продовольственный сектор или удобрения.

Тогда же газета Politico сообщила, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму в €68 млрд. Согласно внутреннему документу ЕК, большая часть из них находится в Бельгии — €50 млрд.

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