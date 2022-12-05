Напрашивается вывоз: ООН подключилась к разблокировке удобрений РФ в Латвии

ООН по запросу РФ ведет переговоры с Ригой, чтобы разблокировать российские удобрения, удерживаемые в латвийских портах. Об этом «Известиям» сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По данным нашего МИДа, на Латвию приходится свыше 80% от всего объема этой продукции, заблокированной в зарубежных портах. В посольстве республики в РФ уточнили: товары задержаны, поскольку принадлежат подсанкционным предприятиям. В диппредставительстве подтвердили, что ведут переговоры по решению вопроса с ООН и Еврокомиссией. Официальный представитель ЕК Петер Стано сказал «Известиям», что рестрикции ЕС не направлены против российских удобрений и продуктов. А эксперты считают, что Латвия в конечном итоге согласится на условия ООН и разблокирует всю партию.

Вопрос с портами

Ранее в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил: страны ЕС по-прежнему удерживают в своих портах 280 тыс. т российских удобрений. Из них большинство находится в портах Латвии. Остальные объемы — в Эстонии, Бельгии и Нидерландах.

— Подчеркну особо, что до 80% из этих 280 тыс. т остается в Латвии. И она до сих пор не дала никаких разрешений, чтобы начать процесс отгрузки, — заметил дипломат.

Напрашивается вывоз Фото: Getty Images/Bloomberg Creative

Суда с удобрениями были арестованы в европейских портах некоторых стран после того, как их производители попали в санкционные списки. Россия решила безвозмездно передать эти удобрения нуждающимся государствам, в первую очередь расположенным в Африке. Как уточнил на встрече с Владимиром Путиным 23 ноября глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Дмитрий Мазепин, сейчас в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов заморожены тысячи тонн удобрений «Уралхима», «Акрона» и «Еврохима». На этом фоне РСПП обратился в ООН и в Африканский союз для решения проблемы.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский пояснил «Известиям», что Организации Объединенных Наций известно о запросе Москвы разблокировать эту продукцию для дальнейшей транспортировки развивающимся странам.

— Этот вопрос [с разблокировкой российских удобрений в Латвии] уже активно поднимает ООН в соответствии с нашим меморандумом, — подчеркнул дипломат.

Речь идет о второй части пакетной зерновой сделки, которую в этом году заключили в Стамбуле.

Справка «Известий» Первый документ зерновой сделки — соглашение между РФ, Турцией, ООН и Украиной. Впрочем, Москва и Киев его заключили отдельно: каждая сторона подписала документ с Турцией и ООН. Соглашение предусматривает создание безопасных морских коридоров для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Вторая часть «пакета» — «Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки». Он был подписан между РФ и ООН. По этому документу всемирная организация должна подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих РФ экспортировать свою продукцию и удобрения. Срок действия соглашения — три года.

11 ноября Сергей Вершинин провел в Женеве встречу с представителями ООН, после чего организация призвала мировое сообщество устранить препятствия для экспорта удобрений из России.

«Мир не может позволить, чтобы глобальные проблемы с поставками привели к глобальной нехватке продовольствия», — отметили в ООН.

В тот же день стало известно, что Нидерланды сняли ограничения с российского судна и разрешили отправку в Малави 20 тыс. т продукции. Их удерживали в порту Роттердама с марта этого года. Но разблокированное — лишь незначительная часть от общего объема задержанных российских удобрений.

Санкционные имена

В посольстве Латвии в РФ подтвердили «Известиям», что ведут переговоры с ООН по этому вопросу.

— На территории республики заморожены грузы минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям, которые контролирует санкционированное лицо. Правительство Латвии вполне осознает риски глобального продовольственного кризиса, которые создает российская военная <деятельность> против Украины. Потому Латвия тесно работает с ООН и Еврокомиссией, чтобы решить данный вопрос в соответствии с санкционным правовым регулированием ЕС, — уточнили в дипмиссии.

Удобрения из России не подпадают под западные санкции, так как считаются гуманитарным товаром. Рестрикции ЕС «не нацелены на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией», заявил «Известиям» официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Напрашивается вывоз Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Он напомнил: санкционные пакеты ЕС предусматривают «отступления в виде исключения» для операций по удобрениям.

— Но до тех пор, пока Россия не прекратит свои незаконные действия против Украины, ЕС будет и дальше удваивать наши усилия по работе с третьими странами, в частности, по вопросу продовольственной безопасности, — подчеркнул Стано.

По мнению программного директора клуба «Валдай» Ивана Тимофеева, ЕС вряд ли будет вводить какие-либо дополнительные исключения для вывоза удобрений, поскольку всё уже было оговорено в предыдущих санкционных пакетах. Хотя «на деле есть перегибы», отметил эксперт в беседе с «Известиями». Примечательно, что решением проблемы с поставками российских удобрений активно занялись в Париже: 16 ноября французский президент Эммануэль Макрон заявил о создании коридора для обеспечения поставок в Африку. Новый механизм заработает в ближайшие недели, сказал он.

По мнению политолога Керима Хаса, Макрон своими действиями хочет частично перехватить инициативу у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который стал главным «отцом» зернового соглашения, подписанного в июле в Стамбуле.

— Странным кажется то, что для вывоза удобрений зачем-то нужен новый коридор — уже ведь есть черноморский маршрут. Создавать новый коридор для удобрений кажется бессмысленным. Россия на самом деле не нуждается в посреднике в лице Франции для поставки своих удобрений — Москве нужно, чтобы европейцы просто разблокировали российские удобрения в европейских портах, — пояснил эксперт.