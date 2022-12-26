Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ФСБ сообщила о ликвидации пытавшихся проникнуть в Брянскую область диверсантов
Армия
ВС РФ уничтожили артиллерийскую систему M777 под Георгиевкой в ДНР
Общество
В «Ростехе» сообщили о начале летных испытаний двигателя для SSJ NEW и Бе-200
Армия
В ЛНР заявили о катастрофических потерях ВСУ в Артемовске
Мир
Поселок Суворово в Одесской области переименовали в Бессарабское
Мир
В Днепропетровске демонтировали памятники Горькому и Чкалову
Общество
МВД РФ объявило руководителя издания Bellingcat Грозева в розыск
Общество
Суд приговорил убийцу криминального авторитета Алика Рыжего к 16 годам колонии
Страна
Жительница Брянской области отдала лжеполицейскому 100 тысяч рублей
Общество
Актера Александра Пономаренко похоронили в Новочеркасске
Общество
Водителя с прицепом в виде саней Деда Мороза оштрафовали в Чите
Мир
Возлюбленная Роналду подарила ему Rolls Royce на Рождество
Сюжет:

В Совфеде ответили на планы Украины забрать Крым силой и дипломатией

Сенатор Цеков о планах Украины забрать Крым силой и дипломатией: Киев любит громкие заявления, но они нереальные
0
Фото: РИА Новости/Владислав Сергиенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Киев намерен забрать Крым под свой контроль силой и дипломатией, является нереальным. Об этом 26 декабря «Известиям» сообщил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Путешествие из Донецка в Крым: как работает сухопутный коридор до полуострова
Корреспонденты «Известий» увидели восстановленные дороги и мосты, новые зоны отдыха, старые заправки и блокпосты с Росгвардией

Он подчеркнул, что Буданов постоянно делает громкие заявления.

«По всем прогнозам Буданова, Украина должна одержать уже сокрушительную победу, присоединить к себе Краснодарский край и Владимирскую область. Он постоянно делает эти заявления, потому что такие заявления вообще принято делать на Украине», — сказал Цеков.

Сенатор также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «не один год заявляет, что флаги украинские будут подняты над Ялтой и Феодосией». По словам Цекова, это характерно для киевской власти.

«Но в основном они, конечно, таким образом поддерживают победоносные настроения у граждан Украины. У них же есть какие-то результаты, но они связаны не с успехами украинских военачальников, а исключительно с нашей волей. Заявление Буданова абсолютно нереальное с точки зрения его реализации», — заключил он.

Ранее в этот же день глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Республики Крым Юрий Гемпель назвал планы Киева по захвату республики в 2023 году агрессивным сумасшедшим трепом. По его словам, украинские политики понесут наказания за все свои «преступные действия и замыслы» по отношению к жителям Крыма.

16 декабря координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США признают за Украиной право проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией.

В ноябре в МИД РФ заявили об исходящей угрозе от Киева в связи с заявлениями о захвате Крыма. Так там прокомментировали сообщение британского издания The Economist о том, что Киев планировал проведение операции по захвату Крыма в 2023 году. Такие данные журнал получил от замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны генерал-лейтенанта Михаила Забродского, ранее командующего десантными войсками Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022