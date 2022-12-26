В Совфеде ответили на планы Украины забрать Крым силой и дипломатией

Заявление руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Киев намерен забрать Крым под свой контроль силой и дипломатией, является нереальным. Об этом 26 декабря «Известиям» сообщил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Он подчеркнул, что Буданов постоянно делает громкие заявления.

«По всем прогнозам Буданова, Украина должна одержать уже сокрушительную победу, присоединить к себе Краснодарский край и Владимирскую область. Он постоянно делает эти заявления, потому что такие заявления вообще принято делать на Украине», — сказал Цеков.

Сенатор также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «не один год заявляет, что флаги украинские будут подняты над Ялтой и Феодосией». По словам Цекова, это характерно для киевской власти.

«Но в основном они, конечно, таким образом поддерживают победоносные настроения у граждан Украины. У них же есть какие-то результаты, но они связаны не с успехами украинских военачальников, а исключительно с нашей волей. Заявление Буданова абсолютно нереальное с точки зрения его реализации», — заключил он.

Ранее в этот же день глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Республики Крым Юрий Гемпель назвал планы Киева по захвату республики в 2023 году агрессивным сумасшедшим трепом. По его словам, украинские политики понесут наказания за все свои «преступные действия и замыслы» по отношению к жителям Крыма.

16 декабря координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США признают за Украиной право проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией.

В ноябре в МИД РФ заявили об исходящей угрозе от Киева в связи с заявлениями о захвате Крыма. Так там прокомментировали сообщение британского издания The Economist о том, что Киев планировал проведение операции по захвату Крыма в 2023 году. Такие данные журнал получил от замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны генерал-лейтенанта Михаила Забродского, ранее командующего десантными войсками Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.