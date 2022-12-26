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Песков сообщил о подготовке контакта Путина с Си Цзиньпином

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Контакт президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином готовится. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, такой контакт планируется. Мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим», — сказал он журналистам.

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Он добавил, что о формате пока говорить рано.

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с Си Цзиньпином передал ему послание от Путина. На следующий день Песков рассказал, что послание президента РФ председателю КНР касалось двусторонних отношений, международной обстановки и партнерства между РФ и Китаем.

Медведев встретился с Си Цзиньпином 21 декабря в Пекине. Зампред Совбеза РФ назвал полезными российско-китайские переговоры. Политики высоко оценили состояние и перспективы отношений двух стран, обменявшись мнениями по широкому кругу вопросов.

Лидер КНР в свою очередь заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления. Он подчеркнул, что развитие китайско-российского партнерства является долгосрочным стратегическим выбором, сделанным обеими сторонами.

5 декабря глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.

До этого, 27 ноября, посол России в КНР Игорь Моргулов указал на несокрушимую дружбу между РФ и Китаем. Дипломат добавил, что Россия будет стремиться к углублению сотрудничества с КНР во всех сферах, а также приложит максимум усилий для преодоления совместно с Китаем «однополярной гегемонии».

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