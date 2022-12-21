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Си Цзиньпин назвал справедливое глобальное управление целью сближения КНР и РФ

Си Цзиньпин заявил о КНР готовности идти на сближение с РФ ради справедливого глобального управления
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Фото: ТАСС/EPA
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Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления. Об этом в среду, 21 декабря, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с заместителем председателя Совбеза России, лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.

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«КНР намерена вместе с РФ содействовать тому, чтобы глобальное управление осуществлялось более справедливо и рационально», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин отметил, что за последние 10 лет китайско-российские отношения выдержали испытание международными перипетиями и всегда развивались здорово, стабильно и на высоком уровне. Он подчеркнул, что развитие китайско-российского партнерства является долгосрочным стратегическим выбором, сделанным обеими сторонами.

Встреча Си Цзиньпина и Медведева прошла ранее в этот день. Стороны высоко оценили состояния и перспективы отношений двух стран, обменявшись мнениями по широкому кругу вопросов. Зампред Совбеза РФ назвал прошедшие переговоры полезными.

5 декабря глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.

До этого, 27 ноября, глава МИД Китая Ван И заявил о продвижении многополярного мира вместе с Россией. Он добавил, что китайская сторона намерена сохранять контакты с РФ на высоком уровне, а также считает необходимым условием дальнейшего развития обоих государств взаимную поддержку.

В тот же день посол России в КНР Игорь Моргулов указал на несокрушимую дружбу между РФ и Китаем. Дипломат добавил, что Россия будет стремиться к углублению сотрудничества с КНР во всех сферах, а также приложит максимум усилий для преодоления совместно с Китаем «однополярной гегемонии».

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