Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению

РФ и КНР выступают за формирование многополярной архитектуры и готовы вместе противостоять новым вызовам и растущему внешнему давлению. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил глава правительства России Михаил Мишустин на встрече по видеосвязи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.

«У наших стран совпадающие подходы по многим проблемам современности. Вместе мы выступаем за формирование многополярной архитектуры международных связей и готовы совместно противостоять возникающим вызовам и нарастающему внешнему давлению», — сказал он.

Мишустин отметил, что глобальное мироустройство переживает серьезную трансформацию. Он добавил, что попытки некоторых западных стран навязать свои правила, используя нелегитимные санкции и политическое давление, обречены на провал.

По его мнению, в новых геополитических реалиях российско-китайское партнерство более полно раскроет свой «большой созидательный потенциал».

Также премьер-министр РФ заявил, что Москва готова обеспечить выполнение всех контрактных обязательств перед Пекином в энергетике, работать над новыми масштабными инициативами. Он обратил внимание на рост поставок природного газа, нефти и угля, а также напомнил о продолжающемся строительстве в Китае атомной станции с российским участием.

Мишустин добавил, что Россия и Китай должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.

Кроме того, он предложил выработать варианты возобновления двусторонних гуманитарных обменов РФ и КНР, прерванных из-за пандемии. Глава правительства указал на то, что гуманитарные связи формируют социальную базу отношений стран на десятилетия вперед, укрепляют традиции дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Ранее, 27 ноября, глава МИД Китая Ван И заявил о продвижении многополярного мира вместе с Россией. Он добавил, что китайская сторона намерена сохранять контакты с РФ на высоком уровне, а также считает необходимым условием дальнейшего развития обоих государств взаимную поддержку.

В тот же день посол России в КНР Игорь Моргулов указал на несокрушимую дружбу между РФ и Китаем. Дипломат добавил, что Россия будет стремиться к углублению сотрудничества с КНР во всех сферах, а также приложит максимум усилий для преодоления совместно с Китаем «однополярной гегемонии».

13 ноября обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг заявил, что антироссийские санкции, введенные со стороны западных стран, подарили РФ важного союзника — Китай. Он указал на внушительный потенциал России и Китая к наращиванию объемов торгового оборота при помощи железнодорожного сообщения, что в свою очередь увеличит скорость доставки товаров.