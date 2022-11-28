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Посол РФ заявил о несокрушимой дружбе между Россией и Китаем

Посол РФ Моргулов: дружественные отношения России и КНР несокрушимы
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Фото: ТАСС/Артем Иванов
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Российско-китайские отношения прочные, дружба двух стран справится с любыми вызовами. Об этом в воскресенье, 27 ноября, заявил на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил посол России в КНР Игорь Моргулов.

Новые горизонты сотрудничества

«Российско-китайские отношения несокрушимы. Дружба двух стран способна справиться с любыми вызовами», — отметил он.

Дипломат добавил, что Россия будет стремиться к углублению сотрудничества с КНР во всех сферах, а также приложит максимум усилий для преодоления совместно с Китаем «однополярной гегемонии». Кроме того, две страны будут сообща отстаивать миропорядок, основанный на международном праве и Уставе ООН, сказал посол.

Ранее, 17 ноября, посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что Москва ожидает визит председателя КНР Си Цзиньпина в марте 2023 года после сессии китайского парламента. При этом он подчеркнул, что главы двух государств регулярно общаются по телефону и видеосвязи.

13 ноября обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг заявил, что антироссийские санкции, введенные со стороны западных стран, подарили РФ важного союзника — Китай. Он указал на внушительный потенциал России и Китая к наращиванию объемов торгового оборота при помощи железнодорожного сообщения, что в свою очередь увеличит скорость доставки товаров.

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы 31 октября заявил, что дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются. Также он отметил большие перспективы российско-китайской дружбы и выразил надежду на то, что Общество российско-китайской дружбы продолжит играть важную роль в укреплении связей между народами двух стран.

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