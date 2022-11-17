Посол допустил госвизит Си Цзиньпина в Россию в следующем году

Россия ожидает визит председателя КНР Си Цзиньпина в марте после сессии китайского парламента. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказал посол России в Китае Игорь Моргулов.

«В порядке очередности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР, который, скорее всего, состоится, как можно предположить, после завершения сессий китайского парламента, традиционно проводимых в начале весны», — рассказал посол.

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