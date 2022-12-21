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Общество
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Медведев встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином

Медведев и Си Цзиньпин обменялись мнениями по широкому кругу вопросов
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Фото: ТАСС/Штукина Екатерина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Видео встречи Медведев опубликовал в среду, 21 декабря в своем Telegram-канале.

Он назвал прошедшие российско-китайские переговоры полезными.

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Зампред Совбеза РФ и китайский лидер высоко оценили состояние и перспективы отношений двух стран, обменявшись мнениями по широкому кругу вопросов.

«Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями, между Компартией Китая и «Единой Россией». Обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая экономику, промышленную кооперацию и многое другое», — рассказал Медведев.

Ранее, 7 декабря, в главном таможенном управлении КНР сообщили, что товарооборот между Москвой и Пекином за 11 месяцев 2022 года составил $172,4 млрд. По данным управления, соответствующий показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 32%.

5 декабря глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.

Ранее, 27 ноября, глава МИД Китая Ван И заявил о продвижении многополярного мира вместе с Россией. Он добавил, что китайская сторона намерена сохранять контакты с РФ на высоком уровне, а также считает необходимым условием дальнейшего развития обоих государств взаимную поддержку.

В тот же день посол России в КНР Игорь Моргулов указал на несокрушимую дружбу между РФ и Китаем. Дипломат добавил, что Россия будет стремиться к углублению сотрудничества с КНР во всех сферах, а также приложит максимум усилий для преодоления совместно с Китаем «однополярной гегемонии».

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