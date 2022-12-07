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Товарооборот России с Китаем достиг $172 млрд за 11 месяцев 2022 года

Товарооборот России и КНР за 11 месяцев 2022 года вырос на 32%, до рекордных $172,4 млрд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Товарооборот между Россией и Китаем за первые 11 месяцев 2022 года составил $172,4 млрд. Об этом 7 декабря сообщили в главном таможенном управлении КНР.

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Отмечается, что товарооборот между странами увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

За отчетный период Китай ввез в Россию товаров на $67,3 млрд, что больше аналогичного показателя 2021 года на 13,4%. Россия же поставила Китаю товаров на $105 млрд, что на 47,5% больше показателей прошлого года.

По итогам 2021 года товарооборот между странами составил $146,8 млрд, что на 35,8% больше результатов 2020 года.

Москва и Китай еще в 2018 году поставили перед собой задачу удвоить размер товарооборота до $200 млрд к 2024 году.

Ранее, 29 ноября, глава «Роснефти» Игорь Сечин предположил, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года достигнет $180–190 млрд. По его словам, задача по достижению товарооборота в $200 млрд может быть выполнена до 2024 года.

До этого, 7 ноября, главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот между Россией и Китаем с января по октябрь 2022 года составил $153,9385 млрд. Экспорт из КНР в РФ составил $59,5965, повысившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 12,8%. Импорт российских товаров оказался на уровне $94,342, увеличившись на 49,9%.

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