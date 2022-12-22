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Песков рассказал о послании Путина председателю КНР Си Цзиньпину

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Фото: Global Look Press/Xin Hua
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Послание президента России Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину касалось двусторонних отношений, международной обстановки и партнерства между РФ и Китаем. Об этом 22 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с председателем КНР передал ему послание от президента России Владимира Путина.

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«Оно касалось двусторонних отношений, международной обстановки, продвинутых отношений, продвинутого партнерства между Россией и Китаем и стратегического партнерства», — сообщил Песков, отвечая на вопрос журналиста о содержании послания.

Он отметил, что между Россией и Китаем постоянно происходит обмен сообщениями. И, при необходимости, КНР передаст ответное послание.

Песков также выразил уверенность, что Медведев доложит Путину об итогах визита в Китай. Однако он пока не знает, был ли уже такой доклад.

«Господин Медведев в постоянном режиме общается с президентом. Я не знаю точно, был ли уже контакт и доклад по результатам поездки (в КНР. — Ред.). Но у меня нет сомнений, что при первой возможности это произойдет, поскольку это абсолютно регулярное общение», — заявил Песков.

Медведев встретился с Си Цзиньпином 21 декабря в столице Китая. Зампред Совбеза РФ назвал полезными российско-китайские переговоры. Политики высоко оценили состояния и перспективы отношений двух стран, обменявшись мнениями по широкому кругу вопросов.

В свою очередь лидер КНР заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления. Он подчеркнул, что развитие китайско-российского партнерства является долгосрочным стратегическим выбором, сделанным обеими сторонами.

5 декабря глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.

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