CNN узнал о стоимости систем ПВО Patriot

Одна система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot стоит $450–550 млн, а одна ракета к ней — около $4 млн. Об этом 22 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на Пентагон.

Отмечается, что стоимость варьируется в зависимости от конфигурации системы.

Ранее в этот день спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинские военные в течение ближайших нескольких месяцев в ускоренном режиме будут обучаться управлению системами ПВО Patriot из США.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с президентом страны Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить военную поддержку Украины.

В тот же день в Белом доме заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Зеленский отметил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд. По словам госсекретаря, военная помощь США Украине составляет $21,9 млрд.

15 декабря председатель комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит сообщал, что украинская сторона не сможет использовать ЗРК Patriot минимум полгода.

По его словам, для обслуживания одной установки Patriot может понадобиться команда из 90 человек, а на обучение такого количества людей уходят месяцы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции РФ. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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