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ВСУ будут обучаться работе с системами ПВО Patriot в ускоренном режиме

На Украине анонсировали ускоренное обучение военных ВСУ работе с системами Patriot
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Фото: Global Look Press/Axel Heimken
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Украинские военные в течение ближайших нескольких месяцев в ускоренном режиме будут обучаться управлению системами ПВО Patriot из США. Об этом 22 декабря заявил спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, в мирное время этот процесс должен происходить четко по правилам, однако в сегодняшних условиях будет запущена ускоренная программа обучения.

«Я думаю, что будет ускоренный процесс, возможно, до нескольких месяцев. Есть пример — IRIS-T и NASAMS. Обучение наших зенитных ракетных специалистов, которые поехали за границу, длилось всего несколько недель», — приводит слова Игната украинское издание «Страна.ua».

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с президентом страны Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить военную поддержку Украины.

В тот же день в Белом доме заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Зеленский отметил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

При этом, как сообщает газета The Washington Post, Зеленский по итогам поездки в США не достиг цели получить более современное вооружение для наступательных действий.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд. По словам госсекретаря, военная помощь США Украине составляет $21,9 млрд.

15 декабря председатель комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит сообщал, что украинская сторона не сможет использовать ЗРК Patriot минимум полгода.

По его словам, для обслуживания одной установки Patriot может понадобиться команда из 90 человек, а на обучение такого количества людей уходят месяцы.

США и другие западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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