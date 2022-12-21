The Times узнала о непригодности двух третей новейших гаубиц Германии

Две трети современных артиллерийских орудий вооруженных сил Германии оказались непригодны для использования. Об этом во вторник, 20 декабря, пишет The Times со ссылкой на утечку данных минобороны ФРГ.

Как указывается в материале, речь идет о самоходной артиллерийской установке Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). По данным издания, по состоянию на 2 декабря у немецких военных числилось 105 гаубиц PzH 2000, но только 73 из них в «наличии». При этом их боевая готовность составляет «около 50%».

Газета делает вывод, что всего у ФРГ остается только 36 исправных гаубиц.

Кроме того, 18 подобных установок находятся на заводском ремонте, однако неясно, есть ли среди них те, что входят в число 36 исправных.

Газета напоминает также, что ранее Германия 14 гаубиц Panzerhaubitze 2000 поставила Украине.

При этом 19 декабря стало известно, что министерство обороны ФРГ отказалось от закупок новых боевых машин пехоты (БМП) Puma из-за проблем с их техническим состоянием.

Днем ранее немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на письмо командира дивизии генерал-майора Рупрехта фон Бутлера написал о том, что ни одна из 18 боевых машин пехоты Puma не в состоянии участвовать в боевых действиях в 10-й танковой бригаде вооруженных сил Германии. По его данным, за последние восемь дней учений оперативная готовность 18 БМП упала до нуля.

Из сообщения фон Бутлера известно, что особенно уязвима электроника БМП. По его мнению, эти машины не будут доступны военным до конца апреля 2023 года.

Ранее, 13 декабря, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что бундесвер на данный момент не может в полной мере выполнять свои обязательства перед НАТО. Среди причин назывались пробелы в кадровом составе, материальном оснащении, инфраструктуре, запасных частях и боеприпасах, образовавшиеся за десятилетия структурного недофинансирования военной сферы страны.

10 декабря глава франко-германского оборонного холдинга KNDS Франк Хаун выразил мнение о том, что военный потенциал Германии на фоне поставок оружия на Украину истощился настолько, что армия страны в случае необходимости смогла бы защитить лишь небольшой по размеру город.

Он подчеркнул, что причина такой военной слабости Германии, вероятно, в том, что ФРГ поставила большинство своего основного арсенала Киеву, а покрыть расходы и восстановить боеспособность оперативно не удалось.

Канцлер Германии Олаф Шольц еще 1 декабря признал, что Вооруженные силы ФРГ столкнулись с сильной нехваткой боеприпасов для своих вооружений из-за некорректного курса правительства последних десятилетий.

По его словам, причины кроются не только в большой военной поддержке Украины, но и в собственных ошибках в оценке боеспособности армии ФРГ. Шольц добавил, что Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».