СМИ узнали об отказе бундесвера от новых закупок БМП Puma из-за неисправностей

Министерство обороны Германии отказалось от закупок новых боевых машин пехоты (БМП) Puma из-за проблем с их техническим состоянием. Об этом оно сообщило в понедельник, 19 декабря, пишет журнал Der Spiegel.

«Пока БМП не будут функционировать стабильно, второй закупки не будет. Критика со стороны парламентариев абсолютно оправданна», — приводит издание слова министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт.

Накануне журнал со ссылкой на письмо командира дивизии генерал-майора Рупрехта фон Бутлера написал о том, что ни одна из 18 боевых машин пехоты Puma не в состоянии участвовать в боевых действиях в 10-й танковой бригаде Вооруженных сил Германии. По его данным, за последние восемь дней учений оперативная готовность 18 БМП упала до нуля.

Из сообщения фон Бутлера известно, что особенно уязвима электроника БМП. По его мнению, эти машины не будут доступны военным до конца апреля 2023 года.

Ранее, 13 декабря, Ламбрехт заявила, что бундесвер на данный момент не может в полной мере выполнять свои обязательства перед НАТО.

10 декабря глава франко-германского оборонного холдинга KNDS Франк Хаун выразил мнение о том, что военный потенциал Германии на фоне поставок оружия на Украину истощился настолько, что армия страны в случае необходимости смогла бы защитить лишь небольшой по размеру город.

Он подчеркнул, что причина такой военной слабости Германии, вероятно, в том, что ФРГ поставила большинство своего основного арсенала Киеву, а покрыть расходы и восстановить боеспособность оперативно не удалось.

Канцлер Германии Олаф Шольц еще 1 декабря признал, что Вооруженные силы ФРГ столкнулись с сильной нехваткой боеприпасов для своих вооружений из-за некорректного курса правительства последних десятилетий.

По его словам, причины кроются не только в большой военной поддержке Украины, но и в собственных ошибках в оценке боеспособности армии ФРГ. Шольц добавил, что Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».