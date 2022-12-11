В Германии усомнились в способности армии ФРГ защитить Берлин

Военный потенциал Германии на фоне поставок оружия на Украину истощился настолько, что армия страны в случае необходимости смогла бы защитить лишь небольшой по размеру город. Такое мнение 10 декабря выразил в интервью газете Süddeutsche Zeitung глава франко-германского оборонного холдинга KNDS Франк Хаун.

«Страны НАТО готовы к обороне, потому что есть сильный американский партнер. Европа лишь частично обороноспособна. А бундесвер? Раньше у него было более двух тыс. танков Leopard 2, сейчас их около 300. Возможно, он еще сможет защитить с их помощью Аугсбург (население ― 300 тыс. человек. ― Ред.), но никак не Берлин (население ― 3,6 млн человек. ― Ред.)», ― пояснил Хаун.

Он подчеркнул, что причина такой военной слабости Германии, вероятно, в том, что Германия поставила большинство своего основного арсенала Киеву, а покрыть расходы и восстановить боеспособность оперативно не удалось. Он сравнил нынешнее состояние немецкой армии с «выжатым лимоном».

«Мы не должны думать, что из остатков снова можно собрать лимон, если мы просто закачаем туда сока на €100 млрд. У нас есть много дефицитов, которые мы должны наверстать сейчас», ― отметил глава группы компаний KNDS.

Больше всего сейчас немецкой армии не хватает, по оценке Хауна, реактивной и ствольной артиллерии. Более того, оружейник обратил внимание на сильно возросшие требования к качеству производимой техники.

«В прошлом существовало всего несколько правил для военной техники. Сегодня в боевом отделении танка я должен гарантировать, что воздух такой же хороший, как у вас или у меня на рабочем месте, даже когда идет стрельба», ― пояснил он.

Ранее, 4 декабря, журналист газеты The Times сообщил об истощении запасов боеприпасов ФРГ спустя два дня после начала интенсивных боев на территории Украины. По информации издания, такая тенденция наблюдается на оружейных складах по всей Европе. Восполнение запасов снарядов для Германии колумнист оценил примерно в €20–30 млрд.

1 декабря стало известно, что Берлин поставит Киеву семь зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые ранее должны были утилизироваться из-за плохого состояния. Однако машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann GmbH из Мюнхена обещалась отремонтировать боевые машины, чтобы их можно было поставить Украине уже весной 2023 года.

В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Вооруженные силы Германии столкнулись с сильной нехваткой боеприпасов для своих вооружений из-за некорректного курса правительства последних десятилетий.

По его словам, причины не только в большой военной поддержке Украины, но и в собственных ошибках в оценке боеспособности армии ФРГ. Немецкий лидер добавил, что министр обороны страны Кристина Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».

Германия и другие государства Европы увеличили поставки оружия Украине на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. РФ многократно подчеркивала, что таким образом страны Запада становятся де-факто участниками конфликта.

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