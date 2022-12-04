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В Великобритании рассказали об истощении боеприпасов в армии ФРГ

The Times: у Германии осталось запасов оружия на два дня боя из-за поставок ВСУ
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Rainer Droese
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Запасы боеприпасов в Германии закончатся через два дня после начала интенсивных боев. Об этом рассказал Оливер Муди в статье для газеты The Times.

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По его мнению, после начала поставок оружия для Украины военные склады пустеют по всей Европе. Но в ФРГ эта проблема ощущается наиболее остро, в том числе и из-за политики властей по сокращению бюджета бундесвера, которая продолжалась на протяжении нескольких десятилетий, отмечается в статье от 1 декабря.

Германии потребуется от €20 до €30 млрд, чтобы пополнить запасы и соответствовать стандартам НАТО — страна должна обладать определенным объемом оружия, которого должно хватить минимум на 30 дней боевых действий. Однако аналитики сходятся на том, что с истощенными военными складами ФРГ продержится два дня.

В этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что вооруженные силы Германии испытывают дефицит боеприпасов. По его словам, министр обороны страны Кристина Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».

29 ноября глава союза военнослужащих ФРГ и полковник бундесвера Андре Вюстнер сообщил, что в бундесвере царит нехватка практически всего, что требуется современной армии.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. При этом эксперты и представители этих государств уже констатируют истощение военных запасов. РФ, в свою очередь, многократно подчеркивала, что накачивание оружием Украины фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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