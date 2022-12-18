В Германии заявили о серьезных технических проблемах с БМП Puma

Ни одна из 18 боевых машин пехоты (БМП) Puma не в состоянии участвовать в боевых действиях в 10-й танковой бригаде вооруженных сил Германии. Об этом написал в субботу, 17 декабря, немецкий журнал Spiegel со ссылкой на письмо командира дивизии генерал-майора Рупрехта фон Бутлера.

По его данным, за последние восемь дней учений оперативная готовность 18 БМП упала до нуля. Характер неисправностей уже был известен, однако проблемы никогда не возникали настолько часто. При этом данные машины использовались на стрельбища в низинах Северной Германии и не подвергались особой нагрузке.

Из сообщения фон Бутлера известно, что особенно уязвима электроника БМП. В одной из машин даже произошло возгорание электропроводки в отсеке механика-водителя. По его мнению, эти машины не будут доступны военным до конца апреля 2023 года.

Отмечается, что 10-я танковая бригада ВС ФРГ в следующем году должна поступить в распоряжение Сил быстрого реагирования НАТО.

Ранее, 13 декабря, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что бундесвер на данный момент не может в полной мере выполнять свои обязательства перед НАТО.

10 декабря глава франко-германского оборонного холдинга KNDS Франк Хаун выразил мнение о том, что военный потенциал Германии на фоне поставок оружия на Украину истощился настолько, что армия страны в случае необходимости смогла бы защитить лишь небольшой по размеру город.

Он подчеркнул, что причина такой военной слабости Германии, вероятно, в том, что Германия поставила большинство своего основного арсенала Киеву, а покрыть расходы и восстановить боеспособность оперативно не удалось.

Канцлер Германии Олаф Шольц еще 1 декабря признал, что вооруженные силы ФРГ столкнулись с сильной нехваткой боеприпасов для своих вооружений из-за некорректного курса правительства последних десятилетий.

По его словам, причины кроются не только в большой военной поддержке Украины, но и в собственных ошибках в оценке боеспособности армии ФРГ. Шольц добавил, что министр обороны страны Кристина Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».