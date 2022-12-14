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Глава минобороны ФРГ признала неспособность бундесвера выполнять задачи в рамках НАТО

Министр обороны ФРГ Ламбрехт: на данный момент бундесвер не может выполнять свои обязанности в рамках НАТО
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Bernd von Jutrczenka
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Бундесвер на данный момент не может в полной мере выполнять свои обязательства перед НАТО. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на главу МИД ФРГ Кристина Ламбрехт и конфиденциальный отчет для комитета обороны страны.

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Издание уточняет, что в отчете указываются ограничения ФРГ в выполнении задач НАТО, в том числе в усилении восточного фланга альянса. Также упоминаются проблемы с развертыванием сил быстрого реагирования НАТО бундесвером в 2023 году.

Der Spigel отмечает, что отчет дает неоднозначную картину ситуации. В нем говорится, что в ходе обычных зарубежных миссий, например, в Мали, Косово или в Средиземноморье, не возникает серьезного дефицита оборудования или личного состава. Однако при обеспечении безопасности военного воздушного пространства над Германией наблюдаются значительные недостатки вооруженных сил страны.

Многие радиолокационные станции воздушного пространства, а также бортовая радиоаппаратура и программное обеспечение для командных пунктов устарели, из-за чего в будущем техника будет «отказывать в работе».

На брифинге в парламенте, посвященном оперативной готовности вооруженных сил страны, Ламбрехт указала, что в следующем году оборонный бюджет страны придется увеличить, несмотря на то, что для нужд бундесвера был создан специальный фонд, на который было выделено €100 млрд.

«Пробелы в кадровом составе, материальном оснащении, инфраструктуре, запасных частях и боеприпасах, образовавшиеся за десятилетия структурного недофинансирования, не могут быть устранены одним росчерком пера», — сказала Ламбрехт.

Ранее, 10 декабря, глава франко-германского оборонного холдинга KNDS Франк Хаун выразил мнение о том, что военный потенциал Германии на фоне поставок оружия на Украину истощился настолько, что армия страны в случае необходимости смогла бы защитить лишь небольшой по размеру город. Он подчеркнул, что причина такой военной слабости Германии, вероятно, в том, что Германия поставила большинство своего основного арсенала Киеву, а покрыть расходы и восстановить боеспособность оперативно не удалось.

Канцлер Германии Олаф Шольц 1 декабря признал, что вооруженные силы ФРГ столкнулись с сильной нехваткой боеприпасов для своих вооружений из-за некорректного курса правительства последних десятилетий.

По его словам, причины кроются не только в большой военной поддержке Украины, но и в собственных ошибках в оценке боеспособности армии ФРГ. Немецкий лидер добавил, что министр обороны страны Кристина Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».

Германия и другие государства Европы увеличили поставки оружия Украине на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. РФ многократно подчеркивала, что таким образом страны Запада становятся де-факто участниками конфликта.

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