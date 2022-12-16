Источник назвал десятый пакет санкции ЕС закрытием «лазеек»

Евросоюз исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию, поэтому десятый пакет антироссийских санкций может быть «закрытием лазеек». Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил источник «РИА Новости».

«Следующие пакеты могут появиться в будущем, но они, скорее всего, будут иметь формат закрытия лазеек в уже принятых санкционных пакетах и обеспечения того, чтобы не было никаких обходов. Также частью будущих пакетов санкций против России могут стать списки физических и юридических лиц», — сказал он.

Кроме того, как отмечается, еще никто из стран ЕС не представил предложений по десятому пакету санкций. Источник добавил, что лишь небольшое количество стран союза испытывают санкционную усталость, из-за чего маловероятна отмена некоторых санкций.

Накануне, 15 декабря, страны — члены Евросоюза согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры будут формализованы посредством «письменной процедуры», как это называет европейское объединение, к пятнице.

При этом ранее в этот же день источник «РИА Новости» в Брюсселе рассказал, что ЕС может отложить принятие новых антироссийских санкций из-за разногласий с Польшей и странами Балтии. По словам информатора, перечисленные страны выступают против предлагаемых исключений для экспорта российского зерна и удобрений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответ России на девятый пакет санкций со стороны Евросоюза не заставит себя ждать.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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