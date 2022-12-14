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Эрдоган заявил о пошатнувшихся устоях глобальной системы из-за конфликта на Украине

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Фото: REUTERS/Yoruk Isik
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Конфликт на Украине пошатнул устои глобальной системы, его негативные последствия видны во многих областях, заявил 14 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на трехстороннем саммите с лидерами Азербайджана и Туркмении в Авазе.

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При этом он подчеркнул, что продолжает переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы увидели, что дорога к миру может быть открыта благодаря соглашению о зерне и обмену пленными», — отметил Эрдоган, слова которого передает «Газета.Ru».

2 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, но им следует убедить Киев сесть за стол переговоров с Россией. В этот же день портал NTV сообщил, что Эрдоган указал премьер-министру Великобритании Риши Сунаку на важность создания условий для переговоров РФ и Украины.

Днем ранее Чавушоглу заявил, что власти Турции считают, что мирное урегулирование конфликта на территории Украины возможно, если дать дипломатии шанс. Он также отмечал, что Эрдоган продолжит контакты с президентами России и Украины. По его словам, Анкара продолжает оставаться посредником и проводит важные встречи на фоне украинского конфликта.

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. В октябре президент Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. При этом он отметил, что киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с РФ.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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