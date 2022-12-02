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Турция призвала Запад убедить Украину начать переговоры с Россией

Глава МИД Турции Чавушоглу: Запад должен убедить Украину сесть за стол переговоров с РФ
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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но им следует убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на конференции «Средиземноморские диалоги».

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«Необходимо убедить некоторых наших союзников, выступающих за продолжение войны, посадить Украину за стол переговоров [с Россией]», — сказал он.

Глава турецкого МИДа при этом признал, что сделать это сейчас будет сложнее, чем в марте, когда представители Украины и РФ встречались в Анталье и Стамбуле.

Накануне Чавушоглу заявил, что власти Турции считают, что мирное урегулирование конфликта на территории Украины возможно, если дать дипломатии шанс. При этом он отметил, что это должен быть «справедливый мир для Украины».

В тот же день министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать противоположную сторону.

30 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что поддержка Киева со стороны Запада — единственный способ обеспечить урегулирование ситуации на Украине. Кроме того, отметил Блинкен, такая политика поможет дать Украине сильную сторону в переговорах с Россией. Если же Москва не завершит спецоперацию, то поддержка Киева станет «единственным путем к справедливому и прочному миру», резюмировал госсекретарь.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что итоги встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте свидетельствуют о том, что альянс не заинтересован в дипломатическом решении ситуации на Украине.

10 ноября глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

При этом 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что произошедшее не повторится.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года.

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