Захарова уличила НАТО в нежелании дипломатического решения ситуации на Украине

Итоги встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте свидетельствуют о том, что альянс не заинтересован в дипломатическом решении ситуации на Украине. Об этом 30 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что курс, который был взят НАТО после госпереворота на Украине в 2014 году, не изменился: обеливание киевского режима, демонизация российской стороны.

«Страны НАТО пытаются обвинить российскую сторону в преступных деяниях, бесчинствах, совершаемых ВСУ при тотальном попустительстве западных спонсоров киевского режима. Нам, например, приписывают срыв глобальных поставок продовольствия, хотя именно Москва предложила реальные пути решения возникших не по нашей вине проблем», — отметила она.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация признает стремление Украины присоединиться к альянсу, но главным приоритетом для него является военная поддержка Киева.

Также он заявил, что НАТО считает единственным путем к миру на Украине постоянные поставки оружия Киеву. В частности, по словам Столтенберга, в альянсе идет дискуссия о предоставлении Украине систем ПВО Patriot.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что альянс нарастит свое присутствие от Черного до Балтийского моря.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для российских военных.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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