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В НАТО обсуждают поставки Киеву систем ПВО Patriot

Столтенберг: в НАТО идет дискуссия о предоставлении Украине систем ПВО Patriot
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Фото: Global LOOK press/Dominika Zarzycka
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Страны НАТО обсуждают возможные поставки Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран военного блока.

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«Наши дискуссии касаются как предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас об этом идет дискуссия. Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют», — сказал он.

По словам генсека НАТО, альянс признает стремление Украины вступить в организацию, но главным приоритетом на данный момент считает военную поддержку Киева. Столтенберг выразил мнение, что единственным путем к долгосрочному миру на Украине является продолжение военных поставок, так как альянс не намерен допускать победу России.

Высокопоставленные представители министерства обороны США, в свою очередь, заявили на брифинге, что Вашингтон рассматривает все виды ПВО для поставки на Украину, включая Patriot. Утоняется, что США изучают не только свои возможности в части поставок Киеву, но и союзников.

В этот же день Столтенберг сообщил, что страны НАТО договорились продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

Тогда же во вторник он заявил о том, что главы МИД стран НАТО на встрече в Румынии 29–30 ноября обсудят помощь Украине по восстановлению критической инфраструктуры страны.

Ранее, 27 ноября, Столтенберг отметил, что военная и финансовая поддержка Украины дорого обходится жителям западных стран, однако поддержку Киева необходимо увеличить. Генсек НАТО особо отметил Германию, похвалив ее за поставки оружия украинской стороне.

28 ноября посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что на фоне помощи Украине склады военной техники стран альянса начали пустеть. По его словам, в последнее время страны НАТО снизили свою активность в поставках вооружения Киеву.

До этого, 24 ноября, глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят украинской стороне новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны. В этом же месяце сообщалось, что США уже предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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