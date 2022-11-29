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Страны НАТО договорились более тесно работать с Киевом

Столтенберг: страны НАТО договорились более тесно работать с Украиной и продолжать поддерживать ее
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alberto Ortega
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Союзники по НАТО договорились продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Такое заявление во вторник, 29 ноября, сделал генсек военного блока Йенс Столтенберг.

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«Союзники по НАТО продолжат поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Мы не отступим», — сказал он журналистам на полях заседания глав внешнеполитических ведомств стран — членов организации.

Столтенберг добавил, что страны альянса также договорились более тесно работать с Киевом.

Ранее 29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что главы МИД стран НАТО на встрече в Румынии 29–30 ноября обсудят помощь Украине по восстановлению критической инфраструктуры страны.

До этого, 27 ноября, Столтенберг отметил, что военная и финансовая поддержка Украины дорого обходится жителям западных стран, однако поддержку Киева необходимо увеличить. Генсек НАТО особо отметил Германию, похвалив ее за поставки оружия украинской стороне.

Между тем китайская газета Global Times («Хуаньцю шибао») сообщила во вторник, что европейские члены НАТО могут сократить помощь и поставки вооружения Украине из-за их собственного истощения. Как отметили в статье, в связи с тем, что Европе предстоит сложная зима из-за энергокризиса, лидеры европейских стран не желают усугублять сложившуюся проблему, так как это в дальнейшем может сказаться на их поддержке избирателями на выборах.

28 ноября посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что на фоне помощи Украине склады военной техники стран альянса начали пустеть. По его словам, в последнее время страны НАТО снизили свою активность в поставках вооружения Киеву.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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