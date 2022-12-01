Турция считает мир на Украине возможным благодаря переговорам

Власти Турции считают, что мирное урегулирование конфликта на территории Украины возможно, если дать дипломатии шанс, заявил 1 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе саммита глав дипломатических ведомств стран ОБСЕ.

«Урегулирование путем переговоров возможно, если дать дипломатии шанс. Конечно, это должен быть справедливый мир для Украины», — отметил он.

Ранее 1 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать противоположную сторону.

До этого, 30 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что поддержка Киева со стороны Запада — единственный способ обеспечить урегулирование ситуации на Украине. Кроме того, отметил Блинкен, такая политика поможет дать Украине сильную сторону в переговорах с Россией. Если же Москва не завершит спецоперацию, то поддержка Киева станет «единственным путем к справедливому и прочному миру», резюмировал госсекретарь.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что итоги встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте свидетельствуют о том, что альянс не заинтересован в дипломатическом решении ситуации на Украине.

10 ноября глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что произошедшее не повторится.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года.

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