Лавров опроверг сообщения о просьбах РФ провести переговоры с Украиной

Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать противоположную сторону. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности в четверг, 1 декабря.

«Когда Россию обвиняют, что она постоянно просит о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для того, чтобы собрать дополнительные силы для проведения специальной военной операции, ну это и смешно, и неприятно. Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать», — отметил глава МИД РФ.

Ранее, 10 ноября, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что произошедшее не повторится.

При этом переговоры, как заявил Зеленский, должны пройти в публичной форме, а не «за кулисами».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на это ответил, что у украинской стороны семь пятниц на неделе: то они ведут переговоры, то они отказываются от диалога. По его словам, Киеву не хватает политической воли.

2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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