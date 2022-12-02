Эрдоган указал Сунаку на важность создания условий для переговоров РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с премьером-министром Великобритании Риши Сунаком высказался за возобновление усилий по созданию условий для переговоров РФ и Украины. Об этом сообщил портал NTV в пятницу, 2 декабря, со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

«Во время встречи, на которой, помимо прочего, обсуждались региональные вопросы, президент Эрдоган подчеркнул, что быстрое восстановление почвы для переговоров между Россией и Украиной отвечает интересам всех сторон», — сообщает портал.

Так, сообщается, что были обсуждены шаги, которые улучшат отношения между Турцией и Великобританией, особенно в сфере торговли и оборонной промышленности.

Ранее, 18 ноября, Эрдоган в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал оживить переговоры по Украине.

Двумя днями ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что что Эрдоган продолжит контакты с президентами России и Украины. По его словам, Анкара продолжает оставаться посредником и продолжает проводить важные встречи на фоне украинского конфликта.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров за два дня до этого назвал нереалистичными условия Украины для начала переговоров. Он подчеркнул также, что Россия никогда не отказывалась от диалога.

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. В октябре президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. При этом он отметил, что киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с РФ.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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