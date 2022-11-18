Эрдоган в разговоре с Путиным призвал оживить переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул необходимость оживления переговоров для урегулирования ситуации на Украине. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает канцелярия турецкого лидера.

«Заявив, что затягивание конфликта увеличит риски и поэтому необходимо оживить дипломатические переговоры, президент Эрдоган сказал, что контакты между руководителями российской и американской разведки в Турции сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах», — приводит заявление турецкое агентство «Анадолу».

Кроме того, в ходе переговоров обсуждались региональные вопросы, в частности, отношения между Турцией и Россией, а также развитие ситуации вокруг зернового коридора. Эрдоган поблагодарил Путина за его «конструктивную позицию по продлению стамбульского соглашения об экспорте зерна на 120 дней».

Накануне турецкий лидер подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле принял к сведению продление зерновой сделки на прежних условиях начиная с 19 ноября. Заключение сделки также подтвердил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, гарантами выполнения инициативы остались ООН и Турция.

При этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что зерновая сделка спустя 120 дней может быть продлена на год.

Кроме того, он сообщил, что Эрдоган продолжит контакты с президентами России и Украины. По его словам, Анкара продолжает оставаться посредником и продолжает проводить важные встречи на фоне украинского конфликт.

15 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нереалистичными условия Украины для начала переговоров. Он подчеркнул также, что Москва не отказывалась от диалога.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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