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Чавушоглу заявил о возможности продления зерновой сделки на год

Чавушоглу заявил, что зерновая сделка спустя 120 дней может быть продлена на год
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Фото: Global Look Press/Sha Dati
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Зерновая сделка спустя 120 дней может быть продлена на год. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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«По истечении 120 дней сделка может быть продлена на один год», — сказал он на пресс-конференции в Анкаре.

Глава МИД Турции также заявил о необходимости активизации переговоров по началу экспорта российских удобрений. Он отметил, что требования России в рамках зерновой сделки должны быть полностью удовлетворены.

«Требования России должны быть выполнены, чтобы украинское зерно пошло в те страны, которые в нем нуждаются. То же касается транзита [российского] аммиака, необходимо активизировать переговоры по этой теме», — добавил министр.

Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле принял к сведению продление зерновой сделки на прежних условиях начиная с 19 ноября. Работа трех инспекционных команд запланирована уже на завтра.

Заключение сделки также подтвердил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам гарантами выполнения инициативы остались ООН и Турция.

Москва, в свою очередь, получила заверения ООН, что работа по экспорту российского зерна и удобрений будет финализирована. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это необходимо, «чтобы полностью разблокировать все прямые и косвенные проблемы, которые стоят на этом пути». При этом вариант бессрочного продления зерновой сделки не рассматривался.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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