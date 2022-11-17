В Турции заявили о продолжении контактов Эрдогана с Путиным и Зеленским

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган продолжит контакты с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом 17 ноября заявил в Анкаре глава турецкого МИДа Мевлют Чавушолгу.

По его словам, Анкара продолжает оставаться посредником и проводить важные встречи на фоне украинского конфликта, передает телеканал Haber Turk.

«У нашего президента будут контакты с Путиным и Зеленским», — заверил глава турецкой дипломатии.

Также Чавушоглу отметил, что в рамках сохранения зерновой сделки Турция вела интенсивные переговоры с США, европейскими странами и Россией.

Ранее в четверг Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Тогда же Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон продлить зерновую сделку.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин отметил, что Россия готова продлевать сделку, если она не будет расширяться дополнительными условиями в отношении российской стороны, а также при выполнении обеих частей пакетной договоренности. Он подчеркнул, что одним из достижений саммита G20 стала декларация, в которой сказано, что зерновая сделка состоит из двух частей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов отметил, что зерновая сделка не будет продлеваться автоматически. Каждый раз она будет становиться предметом мирового обсуждения.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.