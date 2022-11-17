В Госдуме отвергли автоматическое продление зерновой сделки

Зерновая сделка не будет продлеваться автоматически, она каждый раз должна становиться предметом обсуждения. Об этом 17 ноября «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней.

«Зерновая сделка каждый раз будет предметом отдельных обсуждений на многостороннем уровне. <...> Это должно каждый раз быть предметом многосторонних проектов, в том числе связанных с поставками ресурсов из России или использованием логистических возможностей РФ», — сказал Наумов.

Ранее в этот день министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что стороны решили продлить действие зерновой сделки на 120 дней. По его словам, гарантами выполнения инициативы остались ООН и Турция.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон продлить зерновую сделку.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.