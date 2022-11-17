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В Госдуме отвергли автоматическое продление зерновой сделки

Депутат Наумов: зерновая сделка не будет продлеваться автоматически, она каждый раз должна быть предметом обсуждения
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Зерновая сделка не будет продлеваться автоматически, она каждый раз должна становиться предметом обсуждения. Об этом 17 ноября «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней.

«Зерновая сделка каждый раз будет предметом отдельных обсуждений на многостороннем уровне. <...> Это должно каждый раз быть предметом многосторонних проектов, в том числе связанных с поставками ресурсов из России или использованием логистических возможностей РФ», — сказал Наумов.

«120 дней для черноморской зерновой сделки кажется оправданным»
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин — о продлении соглашения и проблемных аспектах Стамбульских договоренностей

Ранее в этот день министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что стороны решили продлить действие зерновой сделки на 120 дней. По его словам, гарантами выполнения инициативы остались ООН и Турция.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон продлить зерновую сделку.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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