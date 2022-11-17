В МИД РФ заявили, что Россия не собирается «рубить» зерновую сделку

Россия не собирается «рубить» зерновую сделку, однако для ее проведения очень важен пакетный характер договоренности. Об этом 17 ноября заявил на брифинге замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Конечно, мы такие сигналы давали, что не собираемся ее (зерновую сделку. — Ред.) рубить», — сказал он.

Дипломат отметил, что Россия готова продлевать сделку, если она не будет расширяться дополнительными условиями в отношении российской стороны, а также при выполнении обеих частей пакетной договоренности.

Как отметил Панкин, одним из достижений саммита G20 стала декларация, в которой сказано, что зерновая сделка состоит из двух частей.

«Сделкой принято считать черноморскую зерновую инициативу относительно вывоза [зерна] через украинские порты, а на самом деле существует другая часть, зафиксированная Секретариатом ООН, о содействии России в беспрепятственном вывозе удобрений и продовольствия на мировые рынки», — сказал он.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов сказал, что зерновая сделка не будет продлеваться автоматически, она каждый раз должна становиться предметом мирового обсуждения.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон продлить зерновую сделку.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.