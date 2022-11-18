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Эрдоган поблагодарил Путина за конструктивную позицию по зерновой сделке

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре поблагодарил российского президента Владимира Путина за конструктивную позицию по зерновой сделке. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает агентство Anadolu.

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«Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его конструктивную позицию по продлению Стамбульского соглашения об экспорте зерна на 120 дней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров также обсуждались региональные вопросы, отношения между Турцией и Россией и развитие ситуации вокруг «зернового коридора».

Днем ранее Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле принял к сведению продление зерновой сделки на прежних условиях начиная с 19 ноября.

Тогда же генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон продлить зерновую сделку.

Москва, в свою очередь, получила заверения ООН, что работа по экспорту российского зерна и удобрений будет финализирована. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это необходимо, «чтобы полностью разблокировать все прямые и косвенные проблемы, которые стоят на этом пути». При этом вариант бессрочного продления зерновой сделки не рассматривался.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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