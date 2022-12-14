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Семья осужденного за взятку депутата Белоусова подала заявление на его розыск

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Фото: ТАСС/URA.RU/Ахметов Вадим
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Родственники депутата Государственной думы Вадима Белоусова, исчезнувшего после оглашения приговора за получение взятки, подали заявление на его розыск. Об этом «Известиям» сообщил его адвокат Вячеслав Плахотнюк.

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«Родные подали заявление о его розыске. Если в течение года не станет известно, что он жив, то суд признает его без вести пропавшим», — рассказал он 14 декабря.

В этот же день первый апелляционный суд общей юрисдикции не рассмотрел жалобу на приговор депутату в связи с тем, что другая фигурантка дела Маргарита Бутакова заболела. Жалоба будет рассмотрена повторно 18 января 2023 года.

Белоусова задержали весной 2019 года. По данным следствия, с мая 2010 по январь 2014 года он и главбух челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» Бутакова вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку за оказание покровительства от предпринимателей Константина Овчинникова и Алексея Башаева, занятых в дорожном строительстве.

2 августа 2022 года Мосгорсуд признал Белоусова, находившегося под подпиской о невыезде, виновным по делу о получении рекордной для России взятки в размере 3,2 млрд рублей за покровительство в сфере распределения государственных заказов на содержание, ремонт и строительство автодорог в Челябинске.

На следующий день Белоусов не явился в Мосгорсуд на оглашение приговора. Адвокаты парламентария заявили, что отсутствие Белоусова в суде связано с его занятостью. По их словам, он не ожидал, что оглашение приговора будет зачитываться в течение двух дней.

В итоге суд приговорил Белоусова к колонии строгого режима и назначил штраф в размере 500 млн рублей. Кроме того, ему запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распределительных и административно-хозяйственных работ сроком на 15 лет. Суд также посчитал необходимым лишить Белоусова награды «За заслуги перед Отечеством» II степени.

3 августа в Мосгорсуде заявили, что приставы объявят Белоусова в розыск, если будет установлено, что он скрылся от наказания по неуважительной причине.

Позднее, 19 августа, Белоусов был объявлен в розыск. В базе розыска МВД РФ отмечается, что Белоусов разыскивается по статье УК РФ.

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