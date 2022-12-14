Семья осужденного за взятку депутата Белоусова подала заявление на его розыск

Родственники депутата Государственной думы Вадима Белоусова, исчезнувшего после оглашения приговора за получение взятки, подали заявление на его розыск. Об этом «Известиям» сообщил его адвокат Вячеслав Плахотнюк.

«Родные подали заявление о его розыске. Если в течение года не станет известно, что он жив, то суд признает его без вести пропавшим», — рассказал он 14 декабря.

В этот же день первый апелляционный суд общей юрисдикции не рассмотрел жалобу на приговор депутату в связи с тем, что другая фигурантка дела Маргарита Бутакова заболела. Жалоба будет рассмотрена повторно 18 января 2023 года.

Белоусова задержали весной 2019 года. По данным следствия, с мая 2010 по январь 2014 года он и главбух челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» Бутакова вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку за оказание покровительства от предпринимателей Константина Овчинникова и Алексея Башаева, занятых в дорожном строительстве.

2 августа 2022 года Мосгорсуд признал Белоусова, находившегося под подпиской о невыезде, виновным по делу о получении рекордной для России взятки в размере 3,2 млрд рублей за покровительство в сфере распределения государственных заказов на содержание, ремонт и строительство автодорог в Челябинске.

На следующий день Белоусов не явился в Мосгорсуд на оглашение приговора. Адвокаты парламентария заявили, что отсутствие Белоусова в суде связано с его занятостью. По их словам, он не ожидал, что оглашение приговора будет зачитываться в течение двух дней.

В итоге суд приговорил Белоусова к колонии строгого режима и назначил штраф в размере 500 млн рублей. Кроме того, ему запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распределительных и административно-хозяйственных работ сроком на 15 лет. Суд также посчитал необходимым лишить Белоусова награды «За заслуги перед Отечеством» II степени.

3 августа в Мосгорсуде заявили, что приставы объявят Белоусова в розыск, если будет установлено, что он скрылся от наказания по неуважительной причине.

Позднее, 19 августа, Белоусов был объявлен в розыск. В базе розыска МВД РФ отмечается, что Белоусов разыскивается по статье УК РФ.