Осужденный на 10 лет депутат Белоусов объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, который был осужден на 10 лет по делу о взятке в 3,2 млрд рублей.

В базе розыска МВД РФ отмечается, что Белоусов разыскивается по статье УК РФ.

2 августа Мосгорсуд признал Белоусова виновным по делу о получении взятки за покровительство в сфере распределения государственных заказов на содержание, ремонт и строительство автодорог в Челябинске.

3 августа Белоусов не явился в Мосгорсуд на оглашение приговора. Адвокаты парламентария заявили, что отсутствие Белоусова в суде связано с его занятостью. По их словам, он не ожидал, что оглашение приговора будет зачитываться в течение двух дней.

В этот день суд приговорил его к колонии строгого режима и назначил штраф в размере 500 млн рублей. Кроме того, Белоусову запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распределительных и административно-хозяйственных работ сроком на 15 лет. Суд также посчитал необходимым лишить Белоусова награды «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Белоусова задержали весной 2019 года. Тогда он отверг все обвинения. По данным следствия, с мая 2010 по январь 2014 года он и главбух челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку за оказание покровительства от предпринимателей Константина Овчинникова и Алексея Башаева, занятых в дорожном строительстве.