Брали не по чину: государству возместили 3,5 млрд ущерба от коррупции

Более 3,5 млрд рублей, изъятых у коррупционеров в прошлом году, вернули государству. Об этом 1 марта на заседании коллегии Следственного комитета России заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. Борьба с коррупцией — приоритетное направление работы СК РФ. Начиная с 2011 года, в суды направлено 70 тыс. уголовных дел. Эксперты отмечают, что доведенные до суда дела, как правило, заканчиваются обвинительным приговором, но часть таких преступлений проходит и по ст. 159 УК РФ — о мошенничестве.

В своем выступлении на расширенном заседании коллегии СК Александр Бастрыкин подвел итоги работы следственных органов в 2018 году и рассказал о задачах, которые стоят перед ведомством в 2019-м. Особое внимание он уделил борьбе с коррупцией.

— Коррупция, уход от налогов, хищения. И на какие суммы? Миллиарды, десятки миллиардов, — указал на масштабы проблемы Александр Бастрыкин.

Так, по его сведениям, только в 2018 году возбуждено более 17 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях, из них более 8 тыс. — о взяточничестве.

К ответственности по этим делам привлечено 505 лиц, обладающих особым правовым статусом. Среди них — главы муниципальных образований (158), депутаты разных уровней власти (120), адвокаты (75), члены избиркомов (61), следователи ОВД и СК (59), прокуроры (12) и судьи (4). Коррупционные схемы, связанные с нецелевым расходованием средств, выявлены также в научной сфере.

Александр Бастрыкин подчеркнул, что «растет не только коррупция, но и уровень борьбы с ней». И пояснил, что в прошлом году государству вернули более 3,5 млрд рублей, изъятых у коррупционеров. Кроме того, арестовано имущество обвиняемых более чем на 15 млрд рублей».

Помимо этого, по словам главы СК РФ, ведомство в целом «справляется, наращивает потенциал» в борьбе с финансовой преступностью. Всего в 2018 году в суды направлено более 18 тыс. уголовных дел по экономическим преступлениям. По ним государству вернули неуплаченные налоги на сумму более 42 млрд рублей.

В числе важных результатов работы следователей и следователей-криминалистов глава СК называет и раскрытие преступлений прошлых лет (более 5 тыс.). А также защиту трудовых прав россиян — людям, которым вовремя не выплатили зарплату, вернули более 3 млрд рублей (это 73% пострадавших) в ходе следствия. На контроле СК также вопросы, связанные с врачебными ошибками. В суд по ним направлено 303 уголовных дела.

Проблема коррупции в России всегда стояла остро, отметил управляющий МАБ «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров. Надо говорить о системной работе по борьбе с ней, а громкие аресты чиновников и сотрудников правоохранительных органов в данном случае лишь вершина айсберга, уверен юрист.

— Если рассматривать вопрос о статистике привлечения к ответственности по коррупционным статьям, то она не сильно отличается от общей статистики по уголовным делам. Доведенные до суда дела с большой вероятностью заканчиваются обвинительным приговором. Также необходимо понимать, что ряд потенциально коррупционных преступлений спрятан в статистику дел, возбужденных по ст. 159 УК РФ — «Мошенничество», — рассказал Дмитрий Штукатуров.

Всего в 2018 году следователи СК направили в суды более 101 тыс. уголовных дел по разным видам преступлений.