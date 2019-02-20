Народный изгнанник: за ложь в декларации придется сдать мандат

Депутаты Госдумы могут досрочно лишиться своих мандатов, если укажут в декларации о доходах заведомо недостоверную или неполную информацию. Кроме того, если парламентарий совершит покупки на сумму, превышающую его доход за три последних года, ему придется раскрыть дополнительные источники заработка. По данным источников «Известий» в парламентских кругах, соответствующий законопроект разрабатывается в Государственной думе в рамках реализации рекомендаций Группы государств против коррупции (GRECO). О необходимости введения такой меры заявил и собеседник «Известий» в администрации президента (АП). Эксперты считают, что реализация инициативы создаст еще один механизм защиты законодательной власти от нечистых на руку депутатов.

Злой умысел

Согласно действующему законодательству, поводом для досрочного прекращения полномочий парламентария может быть непредоставление или несвоевременное предоставление сведений о доходах, расходах и имуществе. С декабря прошлого года за ошибки и недостоверную информацию в декларации предусмотрено наказание в виде предупреждения или освобождения от руководящей должности в Совете Федерации или Госдуме.

дума Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Целесообразно разграничить тех, кто намеренно скрывает свое имущество, и тех, кто допустил нарушения в декларации по ошибке и без преступного умысла, отметил источник в АП.

— В случаях, не связанных с заведомым сокрытием информации о расходах и имуществе, надо предусмотреть предупреждение или освобождение от должности. Собственно, сейчас такое наказание уже есть, — сказал собеседник «Известий» в АП. — А вот если в действиях членов Совфеда и депутатов Госдумы будет выявлен злой умысел, то речь уже должна идти о большем наказании, в том числе и досрочном прекращении полномочий.

Аналогичные требования предлагается распространить и на нарушение требований закона о контроле за расходами парламентариев, а также их семей. Так, в случае, если сумма сделки по покупке недвижимости, ценных бумаг или дорогого автомобиля превышает их общий доход за последние три года, необходимо доказать законность происхождения средств.

Кроме того, для повышения статуса парламентских комиссий по проверке сведений, предоставляемых депутатами и сенаторами, прорабатывается вопрос о законодательном наделении их правом допуска к сведениям об операциях, счетах и вкладах физлиц, составляющих банковскую, в том числе налоговую, тайну.

дума Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Международная практика

Усиление ответственности парламентариев именно за заведомо недостоверные сведения в декларации в целом будет соответствовать международному опыту, отметили в Генеральной прокуратуре. В некоторых странах, например в США, умышленное предоставление недостоверных сведений считается преступлением, и за это предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнул заместитель начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры, член бюро GRECO Аслан Юсуфов.

— Эти вопросы можно было бы уточнить и в российском законодательстве. В отношении исполнительной власти такая практика есть, и чиновники несут дисциплинарную ответственность чаще всего именно за это. Вместе с тем, поскольку вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности парламентариев весьма сложный, требует конкретизации механизм их ответственности за предоставление недостоверных сведений о доходах, — пояснил он «Известиям».

Общая ответственность за предоставление неполной или недостоверной информации уже предусмотрена законом «О противодействии коррупции», рассказал «Известиям» первый заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

дума Первый заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

По его словам, в отношении некоторых категорий должностных лиц существуют отдельные законы, согласно которым за подобные нарушения предусматривается увольнение или освобождение от должности в связи с утратой доверия.

— Так, подобные изменения уже внесены в закон о прокуратуре, о статусе судей. А вот в закон о статусе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации такие изменения еще не внесены, — пояснил парламентарий.

Депутат Госдумы Анатолий Выборный подтвердил «Известиям», что тема была затронута в рекомендациях GRECO на основании международного опыта. По его словам, предстоит адаптировать для парламентариев правила, которые установлены для государственных и муниципальных служащих в части конфискации имущества.

— В разных странах ответственность за заведомо недостоверные сведения в декларациях предусматривается разная — вплоть до уголовной. С учетом особого статуса парламентариев этот вопрос представляется крайне сложным, — сказал он. — Однако, учитывая основные направления государственной антикоррупционной политики, мне представляется целесообразным проработать вопрос и в национальном законодательстве, но только в части наличия злого умысла в предоставлении недостоверных сведений в декларации.

дума Депутат Госдумы Анатолий Выборный Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Дамоклов меч

Ужесточение антикоррупционного законодательства в отношении депутатов и сенаторов направлено на установление дополнительных механизмов защиты законодательной власти от попадания в нее недобросовестных представителей, отметил в разговоре с «Известиями» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

— Сейчас получается, что все исполнительные органы власти уже несут ответственность, а депутаты, которые пишут законы и следят за их исполнением, от нее уходят. Это неправильно, — сказал он.

В юридическом сообществе также положительно оценивают подобную инициативу.

— Сейчас чиновники фактически уже находятся под этим дамокловым мечом, а депутатов, несмотря на то что их деятельность также финансируется из федерального бюджета, лишить полномочий не могли, — пояснил «Известиям» юрист, член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго. — Бывали случаи, когда депутаты и члены Совета Федерации скрывали свои сведения о доходах и таким образом дискредитировали всю систему органов госвласти.

дума Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, самое интересное предложение — повышение статуса парламентской комиссии по проверке сведений, предоставляемых депутатами и сенаторами, с законодательным наделением правом допуска к сведениям, составляющим банковскую тайну.

Это будет серьезным инструментом влияния в механизме самоочищения, уверен политолог.