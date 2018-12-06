Медведев призвал наказывать зарвавшихся чиновников

Чиновникам, которые делают некорректные замечания в адрес россиян, стоит «включать мозги», заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе традиционного итогового интервью журналистам российских телеканалов. Трансляцию ведет портал «Известия» 6 декабря.

«К сожалению, не у всех это получается», — сказал он, комментируя скандал вокруг бывшего министра Саратовской области Натальи Соколовой заявившей, что на 3,7 тыс. рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», а «макарошки всё время стоят одинаково».

Медведев добавил, что ему не хотелось бы обижать госслужащих, которых в стране миллион. Две трети работают в федеральных и региональных учреждениях, одна треть — в муниципальных, уточнил политик.

«По большей части это действительно преданные своему делу, ответственные, хорошие люди. Но есть, конечно, и другие люди. Тех, кто плохо себя ведет, надо привлекать к ответственности», — заключил он.

Соколова сделала свое резонансное заявление в середине октября. В ответ на это депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко решил провести эксперимент на себе и прожить на 3,7 тыс. рублей. Он также предложил чиновнице последовать его примеру, но министр отказалась. Через три дня после скандала она освободила занимаемую должность.

«Министерская диета» Бондаренко началась 24 октября. Уже 7 ноября стало известно, что он похудел на 6 кг. В основном законодатель питается крупами и овощами. Например, на завтрак он съедает полтора яйца, а на обед — гречку или щи без мяса.