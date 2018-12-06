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Власти РФ «надавили» на нефтяников ради простых людей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Власти Росси были вынуждены надавить на нефтяников и заставить их заморозить цены на топливо до конца 2018 года, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе традиционного итогового интервью журналистам российских телеканалов. Трансляцию которого ведет портал «Известия» 6 декабря.

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«За последний период за счет роста цен на нефть наши нефтяные компании посчитали себя обиженными. Они пришли и говорят, «вот знаете мы не получаем на внутреннем рынке столько, сколько рассчитывали получать». А им кто-то это обещал?», — возмутился премьер. 

Он пояснил, что для правительства важнее, чтобы люди смогли расплачиваться за бензин, а не заработки нефтяников. По словам Медведева, если удасться сохранять контроль над ситуацией, то «ничего трогать не будем».   

«Если ситуация выйдет из-под контроля, нам придется принять совсем непопулярные решения, включая введения заградительных пошлин на экспорт. Но надеюсь, что до этого не дойдет», — заключил политик. 

В конце октября правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на дизельное топливо и бензин до конца текущего года. В 2019 году стоимость топлива должна будет формироваться в соответствии с инфляцией.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление, которое обязывает Минэнерго и ФАС заключить с нефтяными компаниями соглашение о стабилизации цен на топливо.

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