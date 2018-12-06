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Медведев пообещал не запрещать хождение доллара в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Дедолларизация российской экономики вообще не означает отказа от американской валюты и никакого запрета на его хождения в стране не будет, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе традиционного итогового интервью журналистам российских телеканалов. Трансляцию которого ведет портал «Известия» 6 декабря.

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«Люди смогут свободно помещать деньги в доллары и свободно продавать доллары, менять их на рубли или иную валюту... Но нам нужно ориентироваться на свою валюту», — сказал он.

Как пояснил премьер, России выгоднее расплачиваться рублями и выстраивать отношения на расчеты с другими странами в их национальных валютах: с Китаем в юанях, с Индией — в рупиях. Политик добавил, что эта практика будет продолжена. 

Также Медведев обратил внимание, что США зачастую делают все, чтобы подорвать доверие к доллару.

Тем временем дедолларизация российской экономики уже стартовала. Например, Минфин впервые за пять лет разместил государственные облигации не в долларах, а в евро. Кроме того, оплата поставок С-400 в Турцию была произведена уже в нацвалютах.

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