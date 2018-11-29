Путин рассказал об уходе доллара от России

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с долларом и рублем на рынке.

«У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас и те, кто принимают соответствующие решения, они стреляют уже себе не в ногу, а чуть выше, потому что такая нестабильность в расчетах в долларах, она вызывает желание у очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчета», — заявил глава государства на форуме «Россия зовет!».